Азмун и Оздоев приносят “Зениту” победу над “Сочи”

Клуб Санкт-Петербурга делит с “Уралом” первое место в таблице.

“Зенит” увозит из Сочи в Петербург 3 очка. Чемпион России в гостях одолел новичка РПЛ “Сочи” в воскресенье 21 июля.

В первом тайме Сердар Азмун реализовал пенальти, который сам же и заработал. Во втором тайме “Зенит” стал создавать больше опасных моментов, натиск петербуржцев завершился голом Оздоева на 88-ой минуте.

Обе команды использовали все имеющиеся у них замены. У “Зенита” вместо Смольникова вышел Терентьев, Дзюба сменил Ерохина, а в конце встречи на 85-ой минуте тренер Сергей Семак отправил на поле Жиркова вместо Азмуна.

На матч пришли 35 тысяч человек. Около тысячи из них приехали из Санкт-Петербурга. Команда “Сочи” раньше не выступала в Российской Премьер-Лиге.

“Зенит” одерживает вторую победу в РПЛ. Следующий матч для “Зенита” снова станет гостевым. В воскресенье 28 июля команда Санкт-Петербурга встретится с “Оренбургом”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” начал игру с “Сочи” с новичками на поле.