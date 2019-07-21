Сантос и Сутормин выйдут против “Сочи” с первых минут

«Зенит” объявил состав на первый выездной матч Чемпионата России.

“Зенит” объявил состав на матч с “Сочи”, который состоится в воскресенье вечером 21 июля в 21:30 мск. Петербуржцы проводят вторую игру Чемпионата России в гостях.

В воротах клуба Петербурга встанет Лунев. В нападении сыграют Азмун и Дриусси. Линию защиты составят Иванович (капитан), Смольников, Ракицкий и Сантос. В полузащите сыграют Барриос, Оздоев, Ерохин и Сутормин.

На скамейке запасных матч начнут Дзюба, Джорджевич, Мак, Ригони, Жирков, Мусаев, Кержаков (вратарь), Маммана, Терентьев, Мевля и Рыбиков.

Футболисты уже прибыли на стадион.

“Зенит” выбрал лазурную форму на матч с новичком РПЛ. В Петербурге “Зенит” одолел — не без труда — “Тамбов” со счетом 2:1. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что около тысячи жителей Санкт-Петербурга приедут в Сочи поддержать клуб.