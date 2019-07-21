«Зенит» сыграет с «Сочи» в лазурной форме

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выбрал цвет формы, в которой они будут играть на сегодняшней встрече против клуба «Сочи».

Сегодня, 21 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится игра второго тура чемпионата. «Зенит» будет играть в форме лазурного цвета, а вратарь выйдет на поле в черной форме. Хозяева встречи выбрали экипировку в бело-синей расцветке, их вратарь будет играть в зеленом.

Представители сине-бело-голубых рассказали, что на матче будет присутствовать, по предварительной информации, порядка 25 тысяч зрителей, поэтому атмосфера на игре будет весьма оживленная. Петербуржцев будут поддерживать до 1 тысячи фанатов.

Данный матч станет первым в истории команд. Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РПЛ прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака» и ОМОН в Ростове.