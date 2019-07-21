РПЛ прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака» и ОМОН в Ростове

Задержано 7 человек. Фото: кадр из видео

Задержано 7 человек. Фото: кадр из видео

Представители Российской премьер-лиги дали комментарий относително конфликта сотрудников ОМОН и футбольных болельщиков после матча «Спартака» и «Ростова».

Данный матч проходил в субботу, 20 июля, на стадионе «Ростов-Арена».

На официальном сайте РПЛ сообщается, что фанаты были задержаны сотрудниками полиции в связи с использованием пиротехники. В результате задержания переросли в столкновения с ОМОН.

РПЛ отмечают, что болельщики бросили пиротехнические изделия в сторону стюардов, которые обслуживали «Ростов-Арену». После задержания нескольких фанатов, другие болельщики попытались отобрать их.

В итоге были арестованы 7 человек, один обратился за помощью к медицинским работникам.

В последнее время фанаты перестали бояться ОМОН и столкновения происходят всё чаще.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом».