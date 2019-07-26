Участницу Олимпиады задержали с 50 кг наркотиков в Германии

Голландскую легкоатлетку — участницу Олимпийских игр в Рио задержали в Германии. Полицейские обнаружили 50 кг наркотиков в ее машине.

26-летняя Мадия Гафур была арестована еще 18 июня, но об этом стало известно только сейчас. Ее задержали немецкие полицейские в ходе обычной проверки на границе с Нидерландами.

В автомобиле спортсменки были найдены 50 кг метамфетамина и экстази, общая стоимость которых оценивается в два миллиона евро. По версии полиции, она намеревалась провезти наркотические вещества в Нидерланды.

Мадия Гафур участвовала в Олимпийских играх в 2016 году. Она выступила в забеге на 400 метров составе нидерландской команды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за ввоз наркотиков и нелегалов арестованы 16 морских пехотинцев. 25 июля, было арестовано 16 человек, служащих в морской пехоте, из Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Задержанные подозреваются в причастности к незаконной деятельности. Речь идет о нелегальном ввозе людей и наркотических веществ.