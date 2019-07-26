Петербуржца подозревают в убийстве жены и падчерицы в Мюнхене

Роман написал заявление о пропаже близких, но немецкая полиция взяла его под стражу.

Экс-петербуржца подозревают в убийстве двух человек в Германии. Роман Ш. подал заявление о пропаже жены и падчерицы, но полиция Мюнхена решила засунуть его в камеру предварительного заключения.

На Романа пало подозрение в непреднамеренном убийстве, сообщает Bild 26 июля. В середине июля жена мужчины Мария вышла с дочерью за продуктами, но так и не вернулась. Роман пришел в полицию с экс-мужем своей супруги и заявил о пропаже.

Полиция Мюнхена уже начала поиск тел — там считают, что женщины уже мертвы. К поиску привлекли вертолет с тепловой камерой и служебных собак.

В 2017 году в Германии проживало около 1,38 млн выходцев из России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге раскрыли убийство престарелого мужчины.