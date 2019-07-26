Мужчина задушил своего престарелого деда подушкой

Правоохранительные органы раскрыли убийство 82-летнего петербуржца. В убийстве подозревается внук погибшего.

22 июля 2019 году в одной из квартир на Будапештской улице Фрунзенского района Петербурга был найден труп 82-летнего местного жителя. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего безработного внука погибшего, ранее неоднократно судимого. Его подозревают в том, что во время внезапно возникшей ссоры он избил кулаками своего деда, а после задушил его с помощью подушки.

По данному факты Следственным отделом по Фрунзенскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина ударил собутыльника ножом и скрылся.