В Петербурге мужчина ударил собутыльника ножом и скрылся

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В четверг, 25 июля, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов на улице Пионерстроя в Красносельском районе города, сообщает сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Полицейские прибыли по указанному адресу, где установили, что мужчина 1992 года рождения в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, ударил ножом своего гостя — мужчину 1969 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на основании ст. 91 УПК РФ. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ножевым ранением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина избил свою супругу до полусмерти в Кронштадте. Правоохранительные органы задержали гражданина, который избил свою жену кулаками. Женщину госпитализировали.