Мужчина избил свою супругу до полусмерти в Кронштадте

Правоохранительные органы задержали гражданина, который избил свою жену кулаками. Женщину госпитализировали.

В четверг, 25 июля, в полицию поступило сообщение, предположительно от соседей, о том, что в квартире одного из домов на улице Карла Маркса в Кронштадте происходит конфликт. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли по указанному адресу, где задержали мужчину 1981 года рождения, избившего свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стало известно, что между супругами произошла ссора, которая возникла после совместного распития спиртных напитков. В результате чего, задержанный избил свою супругу руками. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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