Чем заняться в Петербурге 27 июля

Сегодня синоптики обещают петербуржцам и гостям города хорошую погоду, так что есть повод выбраться в центр и посетить парочку мест.

В эту субботу горожанам будет чем заняться. В Санкт-Петербурге проходят как платные, так и огромное количество бесплатных мероприятий.

Так, в 12 часов дня в Кронштадте состоится открытие сквера. У местных жителей появится зеленая зона с красивой беседкой в корейском стиле.

Через два часа в АРТМУЗЕ можно посетить конкурс уличных музыкантов, в рамках которого выступят талантливые ребята – они будут бороться не только за сердца слушателей, но также за первое место.

Вечером в саду Фонтанного дома петербуржцев приглашают на закрытие фестиваля «Бродский DRIVE», где тоже можно послушать музыку и немного отдохнуть после напряженных будней.

Под конец дня ценителя творчества группы Дельфин могут сходит в «Планетарий №1», чтобы присутствовать на презентации нового альбома Павла Додонова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный парад ВМФ в Петербурге назван самым привлекательным событием выходных.