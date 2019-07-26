Главный парад ВМФ в Петербурге назван самым привлекательным событием выходных

Главный парад Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, создает вокруг себя большой ажиотаж.

Аналитическое агенство ТурСтат составило рейтинг самых привлекательных праздников и фестивалей России, которые будут проходить в эти выходные, 27 и 28 июля, на открытом воздухе.

На первом месте оказался петербургский Главный парад Военно-морского флота. На втором месте по популярности разместился фестиваль «Московский спорт», который пройдет в Лужниках. Третье место занял музыкальный фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове.

Также в пятерку вошли фестивали «Рок чистой воды» и «Брянский мамонт» в Нижнем Новгороде и Брянске соответственно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эксперт рассказал, как можно заручиться поддержкой губернатора Петербурга.