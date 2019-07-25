Эксперт рассказал, как можно заручиться поддержкой губернатора Петербурга

Он считает, что сделать это несложно и почти каждому по силам.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Секретами поделилась соучредитель «Петербургского GR-клуб» Игорь Сопов, передает АБН. Встреча, посвященная подготовке GR-специалистов для НКО, прошла в анти-кафе. Специалист заявил, что занятия начнутся во второй половине сентябре – после того, как пройдут выборы. Принять в них участие сможет любой желающий, не платя ничего. Сопов рассказал, что петербуржцев научат решать задачи, обращаясь в госорганы.

Также специалист поделился секретом о том, как можно заручиться поддержкой губернатора. Для этого стоит вступить в штаб его поддержки, а также стараться быть активным гражданином – например, можно предложить идею для развития города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов и Шойгу заехали в пансион воспитанниц Минобороны. Заведение откроют 1 сентября в него возьмут 240 девочек Петербурга.