Беглов и Шойгу заехали в пансион воспитанниц Минобороны

Заведение откроют 1 сентября в него возьмут 240 девочек Петербурга.

Беглов и Шойгу посетили стройку пансиона воспитанниц Минобороны. Он почти готов: заведение на Бычьем острове откроют 1 сентября.

В здании откроют филиал музыкальной школы. Планируется набрать 240 девочек в 5-ый, 6-ой и 7-ой классы. Учениц наберут из семей военных, которые служат где-то далеко, погибших военнослужащих, отличившихся солдат и многодетных и неполных семей, сообщили в Смольном 25 июля.

Пансион решили создать как дань уважения традициям пансионерского образования в Петербурге. Смольный институт для “благородных девиц” открыли как первое учебное заведение исключительно для женского пола.

В 2017 году в России служило по контракту около 45 тысяч девушек, а всего к армии относились свыше 326 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг.