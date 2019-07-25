В Кронштадте развернут самый большой в мире андреевский флаг

В Кронштадте развернут самый большой в мире андреевский флаг
Андреевским флаг назван из-за косого креста, на котором принял мученическую смерть апостол Андрей. Фото: vk.com

В субботу, накануне Дня ВМФ, на Якорной площади в Кронштадте будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг размерами 65 на 43 м.

Полотнище флага весит 300 кг и состоит из 70 полос ткани, которые целую неделю сшивали 15 человек. Для перевозки готового флага его пришлось сложить 70 раз. На праздник приглашен представитель «Книги рекордов России», чтобы зафиксировать новый рекорд.

Организаторы акции — АНО «Остров фортов», Администрация Кронштадтского района и командование Ленинградской военно-морской базы. Это один из первых шагов к превращению Кронштадта в остров-музей за 47 млрд рублей. Проект «Кронштадт. Остров фортов» будет представлен в павильоне, который откроется в Сквере подводников в воскресенье, в День ВМФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте.

день вмф книга рекордов россии кронштадт флаг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Купчино испугались падения лифта
В Кронштадте развернут самый большой в мире андреевский флаг
“Зенит” интересуется защитником “Ювентуса” — как и “Манчестер Юнайтед”
Поймана группа продавцов воздуха под видом стройматериалов
Дрозденко назвал приоритеты развития Ленобласти до 2030 года
В Новгороде обнаружены саркофаги бояр
Кадыров взял на работу нового охранника, ему 6 лет
Жилые дома появятся на месте завода “Климов” у “Лесной”