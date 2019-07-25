В Кронштадте развернут самый большой в мире андреевский флаг

В субботу, накануне Дня ВМФ, на Якорной площади в Кронштадте будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг размерами 65 на 43 м.

Полотнище флага весит 300 кг и состоит из 70 полос ткани, которые целую неделю сшивали 15 человек. Для перевозки готового флага его пришлось сложить 70 раз. На праздник приглашен представитель «Книги рекордов России», чтобы зафиксировать новый рекорд.

Организаторы акции — АНО «Остров фортов», Администрация Кронштадтского района и командование Ленинградской военно-морской базы. Это один из первых шагов к превращению Кронштадта в остров-музей за 47 млрд рублей. Проект «Кронштадт. Остров фортов» будет представлен в павильоне, который откроется в Сквере подводников в воскресенье, в День ВМФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте.