Обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте.

Обанкротившийся АО «18 Арсенал Военно-Морского флота» (бывшая компания Минобороны) распродает недвижимость в центре Кронштадта по низкой цене. В проекты развития острова не вошли полуразрушенные здания памятники, поэтому ажиотажа на их покупку не ожидается.

Торги по продаже имущества военного предприятия объявлены конкурсным управляющим. В основном это комплексы сооружений и зданий в Кронштадте и Ломоносове. Их общая стоимость оценивается в более чем 200 млн рублей, сообщает издание «Недвижимость и строительство Петербурга».

18 арсенал подал иск о своем банкротстве в 2017 году. Долги предприятия оценивались в 47 млн рублей. 18 арсенал признали банкротом в 2018 году.

Также добавим, что арсенал неоднократно попадал в криминальные сводки. СМИ писали о многочисленных хищениях с территории предприятия, а также об обнаружении на нем склада контрафактного алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застройщика «Норманн ЛО» снова требуют признать банкротом. Застройщик «Норманн ЛО» не в первый раз пойдет в суд – его снова попытаются признать банкротом.