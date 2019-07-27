Голосового помощника «Яндекс.Алиса» научили принимать показания счетчиков

Для начала работы, необходимо, чтобы на мобильном телефоне было установлено приложение Яндекс. Фото: pixabay

Для начала работы, необходимо, чтобы на мобильном телефоне было установлено приложение Яндекс. Фото: pixabay

Теперь голосовой помощник от Яндекса помогает пользователям оплачивать тепло.

Свою работу начал автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса», сообщает пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

Теперь потребители, перешедшие на прямые расчеты, смогут передать данные счетчиков гораздо проще. Сервис проходил тестирование в течение 2 месяцев и показал положительные результаты в работе.

Для начала работы, необходимо, чтобы на мобильном телефоне было установлено приложение Яндекс.

Чтобы настроить навык и приступить к работе, нужно сказать «Алисе» одну из команд:

• Запусти навык ТЭК СПб

• Запусти навык приема показаний ТЭК СПб

• Запусти чат с ТЭК СПб

Уточняется, что очень важно произнести «ТЭК СПб» полностью. Для завершения работ необходимо произнести «Хватит».

После активации вы сможете узнать задолженность и внести показания счетчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Яндекс» может выкупить четверть акций «Тинькофф Банк».