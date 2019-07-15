«Яндекс» может выкупить четверть акций «Тинькофф Банк»

По словам аналитиков «Альфа-Банка», организации «Тинькофф» и «Яндекс» проводят переговоры о слиянии.

Из обзора, предоставленного журналом Forbes, следует, что специалисты предполагают, что «Яндекс» может выкупить четверть акции «Тинькофф Банка». Отмечается, что компании проводили переговоры о возможности слияния.

По версии СМИ, данная информация может быть подтверждена намеком основателя банка Олегом Тиньковым, а также его прямым предложением об объединении компаний, которые было направлено главе «Яндекса» Аркадию Воложу. Якобы целью данного объединения является стремление создать конкурента «Сбербанку».

Предложение было сделано еще на Петербургском Международном экономическом форуме, который проходил в Северной столице.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге родители отдали 200 тысяч рублей за «бесплатные» секции