В Амурской области из-за паводка эвакуировали более 1 тыс. местных жителей

Режим ЧС действует в Амурской области с 25 июля.

В Приамурье продолжается эвакуация жителей трех населенных пунктов из-за паводка. По данным МЧС, на данный момент эвакуированы более 1 тысячи человек. Скорее всего, эвакуация коснется еще 3 тысяч человек. МЧС предполагает, что до конца недели стихия затопит еще 14 населенных пунктов.

В ведомстве отметили, что более 700 человек, почти 150 единиц техники и 20 плавательных средств задействованы в борьбе с наводнением. Они восстанавливают дамбы и эвакуируют пострадавших.

Напомним, что в Амурской области действует с 25 июля режим ЧС, который связан с обильными осадками и последовавшим из-за них паводком. Пять регионов пострадали от стихии, в эвакуации нуждаются более 3 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Паводок в Иркутской области унес жизни 12 человек. Число погибших от стихийного бедствия в Иркутской области выросло до 12 человек, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.