Паводок в Иркутской области унес жизни 12 человек

Число погибших от стихийного бедствия в Иркутской области выросло до 12 человек, еще 9 человек числятся пропавшими без вести, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Он привел свежие цифры: пострадавшими числится 751 человек, из них 153 находятся в больницах.

В списке людей, которые должны получить единовременную помощь, сейчас занесены 8,5 тыс. человек. Виталий Мутко сказал, что сегодня до конца дня деньги успеют выдать 3 тыс. пострадавших. Адресная помощь уже оказана 300 семьям.

На сегодняшний день, по сведениям МЧС, в 55 населенных пунктах Иркутской области насчитывается 3296 подтопленных домов, в которых проживают около 10 тыс. человек. Из зоны затопления эвакуировали 1161 человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что паводок в Иркутской области смывает мосты, перекрыта федеральная трасса