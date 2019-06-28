Паводок в Иркутской области смывает мосты, перекрыта федеральная трасса

На YouTube сибиряки выкладывают видеоролики, где видно, как поток сметает все на своем пути. Фото: youtube.com

На YouTube сибиряки выкладывают видеоролики, где видно, как поток сметает все на своем пути. Фото: youtube.com

Дожди в Иркутской области привели к паводку, из-за которого перекрыли часть федеральной трассы Р-266 «Сибирь». Уровень воды на 180 см превышает критическую отметку.

Дорога перекрыта на 1370-1371 километре в районе города Нижнеудинска из-за резкого подъема воды в реке Уда, сообщает казенное учреждение Упрдор «Прибайкалье».

Автомобили вынуждены ехать в объезд. Насыпи, которые дорожники сделали накануне, не спасли трассу от затопления. Движение будет перекрыто для всех видов транспорта до особого распоряжения. Ночью дорожные службы пытались спасти от разрушения мосты, укрепляя камнями насыпи у их опор, на что ушло более 400 кубометров скального грунта.

В Иркутской области уже подтоплено более 1800 домов в 19 населенных пунктах, стихия смыла девять автомобильных мостов. Из зоны затопления эвакуировано 654 человека. В Иркутске объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Петербурга марафон «Белые ночи» ограничит движение