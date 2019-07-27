Более 600 грибников пропали за неделю в лесах России

За прошедшую неделю в российских лесах пропало около 600 человек. Большую часть уже удалось найти.

Однако о местонахождении восьми человек до сих пор нет никакой информации. Мертвыми было найдено 19 человек.

В этом году количество людей, которые пропадают в лесах в России, пугающе большое. За весь прошедший 2018 год в течение сезона сбора грибов потерялось 643 человека, сообщает издание «ФедералПресс».

Чаще всего грибники сами не заботятся о своей безопасности и идут в лес без специального снаряжения. Люди пренебрегают даже компасом, спичками, средствами связи и лекарствами первой необходимости.

Также поиск пропавших людей затрудняет одежда камуфляжной расцветки, которую носят некоторые грибники.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Амурской области из-за паводка эвакуировали более 1 тыс. местных жителей.