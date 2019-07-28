Число жертв поджога японской студии анимэ выросло до 35

Трагедия случилась уже чуть больше недели назад, однако количество жертв продолжает расти. От полученных ожогов в больнице скончался мужчина.

Молодой человек от 20 до 30 лет, который, вероятно, являлся сотрудником данной студии анимэ, скончался в больнице. Таким образом, на сегодняшний день от поджога погибло уже 35 человек.

Утром 18 июля злоумышленник зашел в здание студии анимэ Kyoto Animation в Японии и с криками разлил бензин на пол, затем его поджог. Предположительным мотивом его действий стало то, что студия якобы украла у него новеллу.

Личность нападающего установлена, однако на данный момент он не в состоянии дать показания, так как находится в больнице с сильными ожогами груди и ног.

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