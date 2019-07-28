Погоня за каршеринг-авто завершилась ДТП на остановке на Большевиков

Сотрудники ДПС Санкт-Петербурга вывели из машины U-Drive девушку.

Полиция устроила погоню за каршеринг-автомобилем в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь с субботы на воскресенье 28 июля. Преследование завершилось ДТП на остановке общественного транспорта.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга преследовали U-Drive, автомобиль каршеринг-сервиса, как стало известно Gazeta.SPb. Пока неизвестно, в чем именно провинился водитель. Полицейские заблокировали машину, и она вылетела на тротуар и врезалась в павильон автобусной остановки на перекрестке Большевиков и Тельмана. Авария произошло уже после полуночи, так что на остановке почти никого не было.

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. За рулем находилась девушка, ее задержали. Машину преследовали как минимум два экипажа ДПС Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборгском районе Петербурга горели машины.