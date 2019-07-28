Машины горели в Выборгском районе Петербурга

Mitsubishi и “ВАЗ 2103” стояли на улице Федора Абрамова.

Ночью в Выборгском районе Петербург горели машины. Причины пожара неизвестны; возможно, огонь перекинулся с одной на другую.

Пожарные Петербурга получили сообщение о возгорании на улице Федора Абрамова утром в воскресенье 28 июля в 04:27. У дома 19 горели два автомобиля: Mitsubishi и “ВАЗ 2103”. Огонь удалось потушить к 6 часам утра, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 28 июля. Пожарные сообщают, что при происшествии никто не пострадал.

За прошедшую 24 часа спасатели Санкт-Петербурга потушили четыре пожара. Стоит учесть, что суббота 27 июля в Петербурге выдалась особенно жаркой, температура достигала 30 градусов.

На вызов в Выборгский район Петербурга отправили две машины МЧС и 9 спасателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Японии 35 человек пострадали от пожара в аниме-студии.