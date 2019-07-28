В Невском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Сегодня около 7 часов вечера в Невском районе неизвевстный за рулем «ВАЗ-2199» сбил человека и уехал с места происшествия.
Пострадавший перебегал проспект Обуховской Обороны напротив дома 229, вне зоны пешеходного перехода. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полиция ищет водителя, скрывшегося с места аварии, проводится проверка.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погоня за каршеринг-авто завершилась ДТП на остановке на Большевиков