В Невском районе водитель сбил пешехода и скрылся

В Невском районе водитель сбил пешехода и скрылся
Сбитый на Обуховской Обороне пешеход в тяжелом состоянии попал в больницу. Фото: pixabay.com

Сегодня около 7 часов вечера в Невском районе неизвевстный за рулем «ВАЗ-2199» сбил человека и уехал с места происшествия.

Пострадавший перебегал проспект Обуховской Обороны напротив дома 229, вне зоны пешеходного перехода. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция ищет водителя, скрывшегося с места аварии, проводится проверка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погоня за каршеринг-авто завершилась ДТП на остановке на Большевиков

невский район обуховская оборона сбит пешеход
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