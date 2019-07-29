Отец Мамаева оставил жену футболиста без денег

Алане пришлось продать автомобиль, чтобы содержать себя.

Об этом стало известно 29 июля. Модель написала в Instagram, что хочет продать машину, так как ей нужны деньги. Алана Мамаева отметила – отец мужа забрал все деньги и заявил, что вернет их, когда Павел выйдет из тюрьмы. Супруга хавбека, таким образом, осталась без средств.

Пост модели вызвал ажиотаж в социальной сети, но позже она удалили запись. Многие пытались доказать Алане, что не нужно продавать машину и отдавать деньги – тоже. Состоялась ли сделка, непонятно.

Напоминаем, что Мамаев и Кокорин сидят в тюрьме из-за ряда драк в Москве, которые состоялись в октябре 2018 года. Футболистам осталось не так уж много – болельщики надеются, что их любимые игроки вернуться на поле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей. Футболисты займутся производством одноразовых костюмов.