Дженнифер Лопес неожиданно для всех прервала концерт

Певица решила сделать важное заявление, когда выступала перед слушателями в Майами.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Концерт проходил в отличной атмосфере в рамках тура «It`s My Party: The Live Celebration». В какой-то момент Джей Ло попросила немного внимания, потому что она хочет сделать важное заявление. Многие поклонники успели разволноваться, но напрасно – оказалось, что певица решила перед тысячами фанатов поздравить своего возлюбленного Алекса Родригеса с днем рождения. Вместе со всем залом она пропела песню «Happy Birthday» — мужчине исполнилось 44 года. После Родригес поднялся на сцену и поблагодарил Джей Ло и всех присутствующих.

К слову, самой певице совсем скоро будет 50 лет. В ближайшее время она планирует выйти замуж.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу. Она рассказала в Instagram, что именно этого она и боялась и выразила надежду, что этого никто не заметил.