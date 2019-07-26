Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу

Подписчики звезды учат певицу русскому языку в Instagram.

Ольга Бузова поскользнулась и разбила ногу в кровь на концерте. Телеведущая и певица выступила на фестивале “Жара” в Баку.

Бузова рассказала в Instagram, что именно этого она и боялась и выразила надежду, что этого никто не заметил. Это, однако, заметили инцидент произошел во время новой песни “Водица”. Кроме этого пользователи соцсетей заметили ошибку в самой записи певицы в социальной сети — “подскользнусь” вместо “поскользнусь”. Стоит отметить, что сцена в Баку была мокрой: упав, певица сделала вид, что так и было задумано.

Ольге Бузовой 33 года, она начала музыкальную карьеру в 2011 году. С 2012 по 2016 год состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас они расстались, а бывшего полузащитника “Локомотива” не выпускают за границу из-за долгов по алиментам, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.