Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу

Бузова прокомментировала падение на сцене и разбитую ногу
Сцена в Баку была мокрой. Фото: скриншот Instagram Ольги Бузовой

Подписчики звезды учат певицу русскому языку в Instagram.

Ольга Бузова поскользнулась и разбила ногу в кровь на концерте. Телеведущая и певица выступила на фестивале “Жара” в Баку.

Бузова рассказала в Instagram, что именно этого она и боялась и выразила надежду, что этого никто не заметил. Это, однако, заметили инцидент произошел во время новой песни “Водица”. Кроме этого пользователи соцсетей заметили ошибку в самой записи певицы в социальной сети — “подскользнусь” вместо “поскользнусь”. Стоит отметить, что сцена в Баку была мокрой: упав, певица сделала вид, что так и было задумано.

Ольге Бузовой 33 года, она начала музыкальную карьеру в 2011 году. С 2012 по 2016 год состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас они расстались, а бывшего полузащитника “Локомотива” не выпускают за границу из-за долгов по алиментам, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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