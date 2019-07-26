Дмитрия Тарасова не выпускают за границу из-за долгов по алиментам

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов на данный момент не имеет права покидать границы России.

Об этом сообщает адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей супруги Тарасова. Он отметил, что в скором времени в силу вступит запрет на управление транспортными средствами в отношении футболиста.

Жорин заметил, что на данный момент задолженность по алиментам у Дмитрия Тарасова составляет не менее 9 миллионов рублей и неустойка растет, пока он не погасит основной долг.

Отметим, что на данный момент футболист находится без клуба. С матерью своего ребенка он развелся в 2011 году, тогда суд обязал его выплачивать алименты. Дочь у него родилась двумя годами ранее, в 2009 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Локомотив» может довести до суда ситуацию с операцией Тарасова.