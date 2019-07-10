«Локомотив» может довести до суда ситуацию с операцией Тарасова

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг операции футболиста.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил травму ноги в последней игре сезона, затем он покинул футбольный клуб.

Есть вероятность, о которой рассказал Кикнадзе, что Тарасов не имел право самостоятельно принимать решение о проведении операции после того, как получил травму.

Он отметил, что Тарасов воспринял сообщение от врача со словом «хорошо» как одобрение от медицинского штаба. Однако на этот счет возникают споры.

Кикнадзе заявил, что несколько врачей уведомили его о том, что данная травма лечится без операционного вмешательства. Он подчеркнул, что вопрос может стать предметом рассмотрения в суде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендиректор «Зенита» прокомментировал переход Сутормина.