Максим Ержан поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

Финалист скандального сезона телевизионного шоу «Голос.Дети» певец Максим Ержан отправится на детский музыкальный конкурс «Евровидение».

Конкурс будет проходить осенью, 24 ноября, в Польше. Максим Ержан представит на международном мероприятии Казахстан. Об этом рассказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Абаев отметил, что Максим Ержан уже нашел своих поклонников, которые будут его поддерживать, как в Казахстане, так и за его пределами.

В шестом сезоне шоу «Голос», которое транслируется по Первому каналу, в результате первого голосования победила дочь Алсу. Однако затем выяснилось, что голосование прошло нечестно. Множество зрителей шоу болели за Максима Ержана.

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