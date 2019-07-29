Максим Ержан поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

Максим Ержан поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Максим Ержан в рекламе. Фото: кадр из видеоролика

Финалист скандального сезона телевизионного шоу «Голос.Дети» певец Максим Ержан отправится на детский музыкальный конкурс «Евровидение».

Конкурс будет проходить осенью, 24 ноября, в Польше. Максим Ержан представит на международном мероприятии Казахстан. Об этом рассказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Абаев отметил, что Максим Ержан уже нашел своих поклонников, которые будут его поддерживать, как в Казахстане, так и за его пределами.

В шестом сезоне шоу «Голос», которое транслируется по Первому каналу, в результате первого голосования победила дочь Алсу. Однако затем выяснилось, что голосование прошло нечестно. Множество зрителей шоу болели за Максима Ержана.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дженнифер Лопес неожиданно для всех прервала концерт.

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