Уткин уверен, что трансфер Малкома умерит расизм фанатов “Зенита”

Уткин уверен, что трансфер Малкома умерит расизм фанатов “Зенита”
Сам Уткин, разумеется, поддерживает "Спартак". Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Футбольный комментатор назвал клуб Санкт-Петербурга “империей зла”.

Василий Уткин назвал “Зенит” империей зла, но позитивно оценил приобретение клубом Санкт-Петербурга нападающего из “Барселоны” — не со спортивной, а с социальной точки зрения. Комментатор считает, что появление темнокожих футболистов в российском клубе снижает склонность к расизму среди его «немногочисленных» фанатов.

Уткин назвал пропаганду против расизма единственным светлым моментом в этапе развития петербургского клуба в своем Telegram-канале «Настоящий РадиоУткин» 29 июля. “Зенит” оформил трансфер форварда Малкома или Малкона, о чем стало известно 29 июля. 22-летний футболист родом из Бразилии. В новом сезоне к “Зениту” присоединился еще и бразилец Дуглас Сантос, играющий на позиции защитника.

Сам Василий Уткин поддерживает московский “Спартак” и “Локомотив”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Зенит” Санкт-Петербурга переходит Малком.

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