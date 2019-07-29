«Зенит» объявил о трансфере Малкома

«Зенит» объявил о трансфере Малкома
Малком. Фото: ru.wikipedia.org

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» сообщал о желании купить 22-летнего крайнего нападющего «Барселоны» Малкома.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев информацию о переговорах подтвердил. Он отметил, что они находятся на самой активной стадии, но пока речь идет о 40 миллионах евро. Медведев назвал эту сумму далекой от реальности.

Однако сегодня, 29 июля, «Зенит» сообщил о том, что Малкому был предложен контракт, рассчитанный на срок до 2024 года, и игрок дал согласие.

Также представители петербургского клуба отметили, что «Зенит» уже вызвал на рабочее место для оформления трансфера Малкома спортивного директора сине-бело-голубых Хавьера Рибалту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андрей Аршавин ответил Артему Дзюбе на слова о своей некомпетентности

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«Зенит» объявил о трансфере Малкома