Аршавин ответил Дзюбе на слова о своей некомпетентности

Экс-футболист уверен, что нападающий просто ревнует.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Слова «сине-бело-голубого» Андрей Аршавин прокомментировал в разговоре с «Матч ТВ». Он сказал, что ему нечего сказать, потому что в целом все и так очевидно – Артем Дзюба, по его мнению, обиделся, что лучшим игроком назвали не его, а Андрея Лунева. Экс-игрок дал совет нападающему – он сказал, что, если хочется получить звание, надо просто начать ему соответствовать. Аршавин также отметил, что решение о выборе лучшего футболиста игры принимал Геннадий Орлов.

Напоминаем, что Артем Дзюба после матча с «Оренбургом» попросил, чтобы Андрея Аршавина убрали от выбора лучших, так как он якобы ничего не понимает в футболе. Он подчеркнул, что рад за Лунева, который заслуженно был отмечен профессионалами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба заявил: «Уберите Аршавина, он в футболе не разбирается».