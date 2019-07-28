Дзюба: «Уберите Аршавина, он в футболе не разбирается»

Артем Дзюба выразил свое мнение по поводу сегодняшней игры с «Оренбургом», где он забив гол с пенальти на 55-й минуте обеспечил победу «Зениту».

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал голкипера Андрея Лунева лучшим игроком этой встречи, на что Дзюба пошутил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой». Его слова приведены на официальном сайте ФК «Зенит».

При этом он сказал, что Андрей Лунев в самом деле провел потрясающий матч, и он рад за коллегу. Кроме того, Дзюба пожаловался, что после игры на твердом искусственном покрытии у него схватило спину. «Нужно избавляться от искусственных полей, потому что это безобразие», — сказал нападающий на вопрос о здоровье. Дзюба сам попросил себе замену на матче. Футболист сообщил, что неделю назад перенес тяжелую ангину, но сейчас уже поправился.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный тренер «Зенита» назвал игру с «Оренбургом» тяжелой и нервной