Главный тренер «Зенита»: это была тяжелая и нервная игра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что это была тяжелая и нервная игра, но футболисты клуба рады, что увезут домой три очка, а также довольны достойным противником.

«Оренбург» дома всегда играет здорово. Вдвойне приятно выиграть», — сказал Семак. Он также отметил, что ни в никакой предвзятости не может упрекнуть судей матча.

В составе «Зенита» на поле стадиона «Газовик » вышел бывший игрок «Оренбурга», полузащитник Алексей Сутормин, но никаких результативных действий не принес.

«Зенит» в гостях победил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 2:0, это третья победа подряд. Сердар Азмун забил мяч на 11-й секунде матча, это самый быстрый мяч «Зенита» в чемпионатах России. Кроме того, Артем Дзюба пробил пенальти. В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар», а «Оренбург» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в матче с Оренбургом Зенит одержал победу