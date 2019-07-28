В матче с Оренбургом Зенит одержал победу

В матче с Оренбургом Зенит одержал победу
В третьем матче «Зенит» набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги России. Фото: Gazeta.SPb

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал команду Санкт-Петербурга «Зенит». Матч проходил на стадионе Оренбурга «Газовик», где футболисты Северной столицы одержали победу со счетом 2:0.

Свой первый гол команда-победитель забила еще на 1-й минуте. Счет открыл нападающий Сердар Азмун. Гол был забит с подачи Артёма Дзюбы, который перехватил мяч на поле оренбуржцев, после чего дал пас иранцу. Азмун стал автором самого быстрого гола «Занита» среди чемпионатов России. Следующий гол «Зенит» забил на 55 минуте второго тайма Артемом Дзюбой.

Последней победой клуб Санкт-Петербурга продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 3 матчей.

В третьем матче «Зенит» набрал 9 очков и возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии счета в последнем матче «Зенита».

"Зенит" оренбург победа
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