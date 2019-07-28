Азмун открыл счет в матче “Зенит” — “Оренбург” на 11-ой секунде

Клуб Петербурга завершает первый тайм с перевесом в один мяч.

“Зенит” имеет перевес в один мяч по итогам первого тайма матча с “Оренбургом”. Сердар Азмун открыл счет на 11-ой секунде минуте матча.

Клуб Санкт-Петербурга проводит вторую встречу подряд на выезде 28 июля в воскресенье. На матч в Оренбурге приехали около 700 фанатов сине-бело-голубых при общем числе зрителей в 6,5 тысяч.

В целом “Оренбург” хотя и играет на второй позиции, проводит острые контратаки и пока не позволяет “Зениту” увеличить разрыв в счете. Стоит учесть, что тренер петербургского клуба Сергей Семак относится к “Оренбургу” серьезно и выпустил в стартовом составе наиболее мощных бомбардиров — Азмуна, Артема Дзюбу и Себастьяна Дриусси.

К первому тайму добавили 2 минуты, сейчас команды удаляются на перерыв.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что “Зенит” объявил стартовый состав.