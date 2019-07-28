“Зенит” сразу выпустит Сутормина против “Оренбурга”

Дзюба, Азмун и Дриусси заявлены в стартовом составе.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга объявил состав на предстоящий матч с “Оренбургом”. Петербуржцы проведут второй матч подряд в гостях, игра начнется в 14:00 28 июля.

В воротах снова встанет Андрей Лунев. “Зенит” снова планирует сыграть в четыре защитника: ворота будут оборонять Иванович, Ракицкий, новичок Сантос и Терентьев. Линию полузащиты составят Барриос, Оздоев и Сутормин, который перешел из “Оренбурга” в “Зенит” в новом сезоне Чемпионата России.

Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси займутся воротами соперника “на передовой”.

“Зенит” имеет две победы по результатам двух туров нового сезона РПЛ — обе он одержал над командами, которые до этого не играли в РПЛ. “Оренбург” начал сезон с с двух поражений.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” наденет лазурную форму на матч.