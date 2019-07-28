“Зенит” выйдет против “Оренбурга” в белом

“Оренбург” пока не смог набрать очков в новом сезоне Чемпионата России.
Футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” сыграет с “Оренбургом” в матче 3-го тура РПЛ. Матч начнется в 14 часов в воскресенье 28 июля.
Уже известно, что петербуржцы наденут лазурную форму на матч, а “Оренбург”, играющий у себя дома, предпочел белое.
На матче ожидают сравнительно немного болельщиков — всего 6,5 тысяч, причем 700 из них приедут из Петербурга поддержать “Зенит”.
Стоит отметить, что полузащитник Алексей Сутормин, который провел прошлый сезон в “Оренбурге”, в новом сезоне присоединился к “Зениту” и сыграет против своей последней команды.
“Оренбург” пока не смог набрать очков в новом сезоне Чемпионата России, а “Зенит” одержал две победы подряд.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” готов потратить 1 млн евро на защитника “Уфы”.