«Зенит» готов потратить 1 млн евро на защитника из «Уфы»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал клубу «Уфа» выгодное трансферное предложение.

Сине-бело-голубые хотят выкупить своего воспитанника Данила Кругового у уфимского клуба за 1 миллион евро. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Отмечается, что при выполнении некоторых условий с обоих сторон, сумма контракта может возрасти до 2 миллионов евро. Тогда футболист будет отдан в аренду «Уфе» до конца текущего сезона Российской премьер-лиги, но он будет иметь право на преждевременное возвращение в петербургскую команду.

21-летний Данила Круглов является воспитанником академии «Зенита». Он играет за уфимский клуб уже с прошлого года. Ранее, с 2015 по 2018 год, спортсмен играл в команде «Зенит-2».

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