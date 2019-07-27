Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
Алана Мамаева продает авто. Фото: alana_mamaeva/ Instagram

Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева сообщила о том, что вынуждена продать автомобиль мужа.

Алана Мамаева опубликовала в своем Instagram фотографию немецкого автомобиля и сообщила подписчикам о том, что внедорожник продается. Отмечается, что владельцем автомобиля марки «Гелендваген» является Павел Мамаев.

На сегодняшний день футболист пребывает в колонии в Белгородской области. Мамаев находится там вместе с экс-нападающим сборной России по футболу Александром Кокориным в связи с тем, что отбывает срок за две драки.

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии. Кроме того, Мамаева заявила, что отец супруга напрямую говорил ей, что она не должна перечить мужу, а в противном случае — убираться из его жизни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей.

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