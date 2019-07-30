Голодовка дольщиков «Норманна» не принесла результатов

Голодовку было решено прекратить после того, как одну из участниц госпитализировали в больницу. Фото: pixabay

Голодовку было решено прекратить после того, как одну из участниц госпитализировали в больницу. Фото: pixabay

Пятидневная голодовка дольщиков возле недостроенного ЖК в поселке Парголово закончилась 30 июля. Состояние дольщиков «Норманна» ухудшилось, но своей цели они так и не добились.

Во вторник утром, 30 июля, одна из участниц голодовки заявила, что активисты покинули строительную площадку, но протесты продолжатся. Голодовку было решено прекратить после того, как одну из участниц госпитализировали в больницу — у женщины сильно упал уровень сахара в крови, она все еще находится под наблюдением. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Вечером 29 июля к участникам голодовки приехали представители комитета по строительству Смольного, но дольщики хотели увидеть гендиректора «Норманна» — Владимира Смирнова, который должен подписать документы, позволяющие другим компаниям выйти на стройплощадки, однако он так и не подписал их.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дольщики «Норманна» объявили бессрочную голодовку. Дольщики недостроенных жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной» объявили протест в ответ на отказ руководства «Норманна» подписать договор с инвестором, согласившимся достроить их дома.