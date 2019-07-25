Дольщики «Норманна» объявили бессрочную голодовку

Сегодня дольщики, обманутые компанией «Норманн», 10 дней назад признанной банкротом, объявили бессрочную голодовку.

Дольщики недостроенных жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной» объявили протест в ответ на отказ руководства «Норманна» подписать договор с инвестором, согласившимся достроить их дома. Инвестор ООО «ПТК» был найден властями Ленобласти и предложен для передачи объектов на достройку, однако генеральный директор «Норманна» Владимир Смирнов соглашение не подписал. С апреля этого года Смирнов находится под подпиской о невыезде, ему было предъявлено обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд рублей при долевом строительстве.

Дольщики арендовали вагончик, который будет стоять возле недостроенных на Парнасе «Трех апельсинов», в нем разместятся голодающие. Это не первая голодовка дольщиков «Норманна». В июне подобную акцию провели дольщики недостроенного ЖК «Ижора Парк».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщики “Радужного” хотят и дальше протестовать на Колтушском шоссе