Дольщики “Радужного” хотят и дальше протестовать на Колтушском шоссе

Протестующие собрались на Колтушском шоссе. Фото: Мойка78
Протестующие собрались на Колтушском шоссе. Фото: Мойка78

Жилой комплекс до сих пор не достроен, жителям Всеволожска обещали 1740 квартир.

Дольщики ЖК “Радужный” устроили акцию на Колтушком шоссе и закрыли проезд автомобилей во Всеволожске 5 июля. Участники долевого строительства до сих пор не получили свои квартиры.

Протестующие заявили, что продолжат устраивать акции и мешать движению на трассе, пока власти не вмешаются в ситуацию.

Проблемный жилой комплекс расположен в микрорайоне Южный Всеволожска. Строительство до сих пор не завершено. Объектом заведовал ГСК, речь идет о 1740 квартирах стоимостью в 3,4 млрд рублей.

Ленобласть находится в лидерах регионов России по числу обманутых дольщиков — в официальном реестре их числится около 1 тысячи, а по неофициальным спискам — около 15 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в силу вступил закон об эскроу-счетах в долевом строительстве.

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