Вступил в силу закон об эскроу-счетах в долевом строительстве

Инициатива может убрать с рынка недобросовестных застройщиков, но стоимость объектов грозит вырасти.

С 1 июля вступает в силу новый закон, согласно которому девелоперы больше не смогут свободно распоряжаться деньгами дольщиков. Денежные средства будут зачислять на специально открытый эскроу-счет, где они пролежат нетронутыми до завершения строительства. Застройщик вместо этого начнет получать финансирование из банков, а деньги от дольщиков получит как только введет достроенный объект в эксплуатацию.

У новой инициативы есть как плюсы, так и минусы. Закон должен обеспечить девелоперам бесперебойное финансирование и убрать с рынка тех, кто не хотел выполнять свои обязанности перед участниками долевого строительства. Объекты начнут строить быстрее, а контроль за расходом средств усилится. При этом возможно, что ряд застройщиков покинет рынок, а стоимость строительства вырастет.

В конце мая в Петербурге проблемными считали 32 объекта. Значительная часть жилых зданий в Северной столицы будет достроена по старым условиям, ранее Gazeta.SPb сообщила, что, к примеру, Seven Suns Development получил разрешение на работу по прежним условиям.