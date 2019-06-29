Два застройщика продолжат работу над ЖК по старым условиям

Все объекты готовы более чем на 30%. Фото: pixabay.com
Все объекты готовы более чем на 30%. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга разрешили девелоперам не открывать эскроу-счет.

Seven Suns Development и “Аквилон Инвест” получили от комитета по строительству Санкт-Петербурга документы, которые позволят девелоперам продать квартиры по “старой схеме” — договору долевого участия, сообщают SSD и nsp.ru.

Напомним, согласно новому закону, который вступает в силу 1 июля, каждый девелопер обязан использовать эскроу-счет и привлечение финансов банков по проектам. Деньги дольщиков хранятся на счете и застройщик получает к ним доступ только после ввода объекта в эксплуатацию.

Seven Suns Development строит три ЖК “Светлый мир”: “Я — романтик…” в Курортном районе, “Тихая гавань…” в Василеостровском и “Жизнь…” в Московском. Аквилон Инвест занимается четырьмя объектами на юге Санкт-Петербурга. Объекты готовы или должны быть готовы не меньше чем на треть, а объем продаж по долевым договорам составляет не меньше 10% — это условия работы по старым условиям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гендиректор “Метростроя” рассказал о процессе строительства.

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