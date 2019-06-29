Гендиректор «Метростроя» рассказал о процессе стройки

Новые станции метро будут введены к 1 сентября, уверяет он.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем Николай Александров рассказал в интервью пресс-секретарю врио губернатора Санкт-Петербурга Инне Карпушиной. Журналистка поделилась итогами разговора в своем Telegram-канале «Барышня в Смольном».

Алексанров заявил, что у него нет сомнений – «Метрострой» сможет вовремя выполнять все свои обязательства. При этом на отделочные работы понадобится как минимум месяц. Он рассказал, что сейчас между Смольным и застройщиком начали налаживаться отношения. Подрядчик постепенно разбирается с долгами, а также выплатил зарплаты всем сотрудникам.

Речь идет о трех станция метро Фрунзенского радиуса – «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушары».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает Фрунзенский радиус.