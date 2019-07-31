В Петербурге проходит форум добровольцев

Порядка 300 человек, занимающихся волонтерской деятельностью в Северо-Западной регионе, собрались в Санкт-Петербурге на окружном форуме «Добро на Северо-Западе».

Главной целью данного мероприятия является стремление поделиться и обменяться опытом между молодежью. В Северной столице такой форум проходит впервые. Программа началась во вторник, 30 июля, и продлится до пятницы, 2 августа.

Первый день форума начался с культурного квеста, где приезжие участники узнали больше об истории Санкт-Петербурга. Также в программу мероприятий войдут различные мастер-классы, лекции, тренинги практики и семинары.

Волонтеры будут делиться опытом друг с другом и обсудят вопросы коммуникации, социального проектирования, способы управления конфликтами и другие аспекты взаимодействия людей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Историческом парке зазвучит симфония Шостаковича.