В Историческом парке зазвучит симфония Шостаковича

В День окончания Ленинградской битвы, 9 августа, в историческом парке «Россия — моя история» прозвучит одна из самых известных симфоний великого композитора Дмитрия Шостаковича.

В день 75-летнего юбилея с окончания битвы за Ленинград в мультимедийном парке свободный симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Татарникова исполнит симфонию №7 Дмитрия Шостаковича, которая также известна как «Ленинградская».

Именно это музыкальное произведение прозвучало 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Тогда она исполнилась оркестром Ленинградского радиокомитета, дирижировал Карл Элиасберг.

Все желающие могут почтить память защитников Ленинграда и насладиться исполнением гениального произведения Шостаковича. Вход свободный.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге хотят установить памятник Даниилу Гранину.